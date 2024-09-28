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CHP'den Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te Gösteri Düzenlemesine Destek

CHP'den Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te Gösteri Düzenlemesine Destek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te gösteri düzenlemesini memnuniyetle karşılayarak, bu tür faaliyetlerin milli bilinç ve havacılık sevgisini pekiştirdiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları'nın, Teknofast Adana 2024'de gösteri düzenleyecek olmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Tasarruf yapılacak birçok farklı alan varken, milli şuuru ve halkımızın havacılığa olan sevgisini pekiştiren bu faaliyetlerin iptal edilmesi kabul edilemez. Teknofest Adana ile birlikte bu yanlıştan dönüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te yeniden göklerde olacağı haberini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda Türk Yıldızları birçok gösteri uçuşu, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle iptal edilmişti. Özellikle İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de gösteri uçuşlarının yapılmaması, bizleri derinden üzmüştü. O dönemde yetkililere defalarca uyarıda bulunmuş ve bu faaliyetlerin sadece birer gösteri değil, milli şuuru yüksek tutan, gençleri pilot olmaya özendiren, askeri personelin moral ve motivasyonunu artıran, ülkemizin havacılık kabiliyetini sergileyen harekat eğitimleri olduğunu ifade etmiştik.

"Bu gelişme, pilotlarımızın üstün yeteneklerini bir kez daha dosta düşmana gösterecek..."

Bugün, Türk Yıldızları'nın Teknofest Adana 2024'te gökyüzüne yeniden çıkacağını öğrenmek bizleri sevindirdi. Bu gelişme, gençlerimizi havacılığa teşvik edecek, milli gururumuz olan pilotlarımızın üstün yeteneklerini bir kez daha dosta düşmana gösterecek önemli bir adımdır. Ancak unutulmamalıdır ki, güzel yurdumuzun her köşesinin kurtuluş günleri ayrı ayrı büyük öneme sahiptir. İzmir'in Kurtuluşu, Büyük Taarruz'la başlayan bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı simge bir gündür. Türk Yıldızları'nın bu gibi milli günlerde de gökyüzünde olmaması, halkımız için büyük bir eksikliktir.

"Yanlıştan dönüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor"

Tasarruf yapılacak birçok farklı alan varken, milli şuuru ve halkımızın havacılığa olan sevgisini pekiştiren bu faaliyetlerin iptal edilmesi kabul edilemez. Teknofest Adana ile birlikte bu yanlıştan dönüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte, başta İzmir'in kurtuluşu olmak üzere tüm milli bayramlarda Türk Yıldızları'nın ve SOLOTÜRK'ün, tasarruf tedbirlerine takılmadan gökyüzünde yer almasını bekliyoruz. Bu vesileyle, tüm gençlerimizi havacılık tutkusunu yerinde yaşamak ve Türk Yıldızlarımızı izlemek için Teknofest Adana'ya davet ediyoruz. Ülkemizin havacılık alanındaki gururu olan bu gösteriler, genç nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA / Güncel

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