Üye Girişi
Haberler
Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın

 Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: Hizbullah anlaşmayı bozarsa onları vururuz

 BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı

BAE'de öldürülen İsrailli hahamın katilleri Türkiye'de yakalandı
Rusya bir kez daha ABD füzeleriyle vuruldu, Savunma Bakanlığı 'Yanıt verilecek' dedi

ABD füzeleriyle bir kez daha vurulan Rusya'dan dünyayı korkutan açıklama

CHP'den Sosyal Sigortalar Düzenlemesine Eleştiri: Asgari Ücretli Açlık Sınırında

CHP'den Sosyal Sigortalar Düzenlemesine Eleştiri: Asgari Ücretli Açlık Sınırında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan Sosyal Sigortalar Kanunu değişikliklerini eleştirerek, asgari ücretin alım gücünün ciddi oranda düşeceğini ve 8 milyon 300 bin insanın açlık sınırında yaşadığını belirtti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda  Sosyal Sigortalar Kanunu'nda yapılan değişiklikleri eleştirdi GSS pirimlerinin faiziyle birlikte silindiğini söyledi. Günaydın, "Aralık 2024 itibarıyla 17 bin lira olan asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek. Ne gam, aranızda oturun, konuşun. Bakın, 8 milyon 300 bin insan var böylesine açlık sınırına mahkum ettiğiniz" dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına" dair verdiği kanun teklifini eleştirdi. Günaydın şunları söyledi:

"Baktık içeriğine ne var diye? GSS borçlarının faizleriyle birlikte silinmesi var, Ahilik Sandığı uygulamasının 2028'e ertelenmesi var, aile hekimliğine ilişkin bazı işlemlerin paralı hale getirilmesi var. Peki, neler yok. 2024 sonrası emekli olacakların aylıklarındaki yüzde 30'luk kaybı düzeltmeye yönelik bir ekleme yok. Emekli aylıklarındaki adaletsizliği düzenleme yetkisi yok. İntibak düzenlemesine ilişkin herhangi bir hüküm yok. Emeklilik yaşındaki adaletsizliği düzeltme yani kademe yok. Aylık bağlama oranlarının düzenlenmesine ilişkin bir hüküm yok, yok da yok.

Biz, 45 gün evvel 2/2120 sayılı Kanun Teklifi'yle aynı maddenin, aynı kanunun düzenlenmesini istedik. Biz diyoruz ki, bir; asgari ücreti 3 ayda bir belirle ve en az 30 bin lira olsun. İki; en düşük emekli aylığı en az asgari ücret kadar olsun. Üç; işveren üzerindeki prim yükünü de kaldır.

Memleketteki enflasyon sizin hesaplarınıza göre, Merkez Bankası'nın düzeltmesine göre yüzde 44 olmuş, yılda bir enflasyona yönelik olmak üzere asgari ücret belirliyorsunuz yani enflasyon daha düşükken 6 ayda bir belirlenen asgari ücreti siz enflasyon yüzde 60'a çıkmışken yalnızca yılda bir düzenliyorsunuz. Ne yaptınız? Brüt 22 bin liraya çıkardınız, buradan yüzde 14 SGK primi kestiniz, yüzde 1 işsizlik primi kestiniz ve böylece oldu 17 bin 2 TL. Peki, bugüne kadar, Ocak 2024'ten bugüne kadar bu, 17 bin lira alan bir asgari ücretlinin ne oldu satın alma gücü? Bugün itibarıyla, ekim sonu itibarıyla 12 bin 164 lira oldu, yıl sonu itibarıyla..."

"Asgari ücretli AKP Grubunun niye ilgisini niye çeksin"

Günaydın, Genel Kurul'da AK Parti sıralarına dönerek, "Arkadaşlar, sizin ilginizi çekmediğini biliyorum. Asgari ücretli AKP Grubunun niye ilgisini çeksin? Hiç olmazsa dinleyin de dinlemeyi öğrenin be kardeşim" diyerek sitem etti. Günaydın şöyle devam etti:

"SGK primi falan kesiliyor, Aralık 2024 itibarıyla 17 bin lira olan asgari ücretlinin satın alma gücü 11 bin liraya düşecek. Ne gam, aranızda oturun, konuşun. Bakın, 8 milyon 300 bin insan var böylesine açlık sınırına mahkum ettiğiniz. Açlık sınırı diyorum ama yanılmayın, açlık sınırına tamah ettirmediniz, memlekette açlık sınırı 21 bin 432 lira, siz 17 bin lira verdiniz, bugün itibarıyla onun satın alma gücü 12 bin lira demek ki açlık sınırının 10 bin lira altında yaşıyor memleketin 8 milyon asgari ücretlisi. Yıllık asgari ücretle 2005'te 31 cumhuriyet altını alınabiliyorken bugün 12 cumhuriyet altını alınıyor. İşte, onun için diyoruz ki, AKP memlekete zarardır, sağlığa zarardır."

-

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Son dönemlerin en yüksek seviyesi
img

Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Young Boys Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Young Boys Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ CANLI) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Sporting Lisbon Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sporting Lisbon Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Erzincan okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Erzincan'da okul yok mu (Erzincan Valiliği Açıklaması)? Bayern Münih PSG CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih PSG maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Brest CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Brest maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BARCELONA BREST maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Van okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Van'da okul yok mu (Van Valiliği Açıklaması)? Hakkari okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Hakkari'de okul yok mu (Hakkari Valiliği Açıklaması)? Bitlis okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Bitlis'te okul yok mu (Bitlis Valiliği Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.