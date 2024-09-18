CHP'den Saray Harcamalarına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Ekonomik kriz ortamında işsizlik rekor kırarken, emekli ve emekçi ayın sonunu getiremezken, saray yine itibardan tasarruf etmiyor. 2023 yılının ağustos ayında 509 milyon 970 bin lira olan saray harcamaları, bu yılın ağustos ayında üç kattan fazla artarak 1 milyar 798 milyon 969 bin liraya çıktı. Enflasyon bu ülkede sadece sarayın kapılarından geçemiyor. Memura, emekliye üç kuruş zammı çok gören saray, kendine gelince itibardan tasarruf etmiyor. Saray sadece ağustos ayında 105 bin 809 asgari ücretlinin, 143 bin 917 emeklinin bir aylık maaşını harcadı. Sarayın bir günlük harcaması 3 bin 526 asgari ücretlinin, 4 bin 797 emeklinin maaşına denk" dedi.

CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sarayın harcamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

Ekonomik kriz ortamında işsizlik rekor kırarken, emekli ve emekçi ayın sonunu getiremezken, saray yine itibardan tasarruf etmiyor. 2023 yılının ağustos ayında 509 milyon 970 bin lira olan saray harcamaları, bu yılın ağustos ayında üç kattan fazla artarak 1 milyar 798 milyon 969 bin liraya çıktı. Emekliye kaşığın ucuyla zam yapan, asgari ücretliye 'kaynak yok' diye zam yapmayan saray, yılın ilk sekiz ayında 8 milyar 369 milyon 630 bin lira harcadı. Enflasyon bu ülkede sadece sarayın kapılarından geçemiyor. Memura, emekliye üç kuruş zammı çok gören saray, kendine gelince itibardan tasarruf etmiyor. Saray sadece ağustos ayında 105 bin 809 asgari ücretlinin, 143 bin 917 emeklinin bir aylık maaşını harcadı. Sarayın bir günlük harcaması 3 bin 526 asgari ücretlinin, 4 bin 797 emeklinin maaşına denk.

"85 milyon saray için çalışıyor"

85 milyon saray için çalışıyor. Saray paraları yutarken, millet evine ekmek götüremez, iş bulamazken, sarayın aklı evvelleri milletle dalga geçiyor. Maliye Bakanı, dayanacak gücü kalmayan milletten hala sabır istiyor. Telekom CEO'su damacana hesabı yapıp 'İnternet, sudan ucuz' diyor. Tarım Bakanı, et fiyatlarının yüksekliğini kasap maliyetine bağlıyor ve kıymanın ucuz olduğunu savunuyor. Saray düzeninde, birden fazla maaş alanlar için tuzu kurular için kıymanın kilosunun 540 lira olması elbette pahalı değil. Kıyma, kemer sıkmak zorunda bırakılan, maaşları kuşa dönen, yüksek enflasyon nedeniyle her gün alım gücü düşen milyonlarca emekçi, emekli için pahalı. 22 yıllık AKP iktidarında büyüyen yoksulluk, açlık ve işsizlik oldu."