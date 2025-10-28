Haberler

CHP'den Sağlık Bakanlığı'na Promosyon Tepkisi

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık çalışanlarına sunulan 90 bin lira nakit artı 10 bin lira para puan promosyon anlaşmasını eleştirerek, bu teklifin kabul edilemez olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın "90 bin TL nakit artı 10 bin TL para puan" içeren promosyon anlaşmasına ilişkin, "Bu promosyon paketi kabul edilemez. Sağlık emekçilerinin taleplerini yok saymaktan, haklarını masa başında budamaktan vazgeçin. Sağlık çalışanlarının alın teri bankaların karına peşkeş çekilemez. Emeğin karşılığı günü kurtaracak kırıntılar değil, hak edilen değerdir" dedi.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Sağlık Bakanlığı'nın 90 bin lira nakit artı 10 bin lira para puan şeklindeki banka promosyonu anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aksaz Şahbaz'ın açıklaması şöyle:

" Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna yansıyan '90 bin TL nakit artı 10 bin TL para puan' banka promosyonu anlaşması, sağlık çalışanlarının emeğini hiçe sayan yeni bir skandaldır. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve her gün katlanan enflasyon ortamında, bu rakam sağlık emekçileriyle açıkça alay etmektir. Bugün bu ülkede hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık emekçilerimiz hayatlarını ortaya koyarak hizmet veriyor. 'Hakkınız ödenmez' denilerek alkışlanan bu insanlar masada yine kandırılmış, hakları gasp edilmiştir. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının değil, bankaların ve sermayenin çıkarını koruyan bir tutum sergilemiştir.

Bu promosyon paketi kabul edilemez. Sağlık çalışanlarımız, alın terinin karşılığı olan ve ülkenin gerçek ekonomik koşullarına uygun promosyon ödemesi talep etmektedir. Açıkça söylüyoruz: Bu dayatılan promosyon paketini reddediyoruz. CHP Gölge Sağlık Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı'na çağrımız nettir: Sağlık emekçilerinin taleplerini yok saymaktan, haklarını masa başında budamaktan vazgeçin. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmeden bu ülkede adalet ve toplumsal barış sağlanamaz. Sağlık çalışanlarının alın teri bankaların karına peşkeş çekilemez. Emeğin karşılığı günü kurtaracak kırıntılar değil, hak edilen değerdir."

Kaynak: ANKA / Güncel
