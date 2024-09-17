CHP'den Elazığlı Çiftçilere Destek Toplantısı

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 21 Eylül'de Elazığ'ın Koruk köyünde çiftçilerle sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı bir toplantı düzenleyeceklerini belirterek "Bizler, CHP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizn yanında olmaya devam edeceğiz. Elazığlı tüm çiftçilerimizi toplantıya bekliyoruz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlı çiftçilerin sorunlarını dinleyecek. 21 Eylül'de Koruk köyünde düzenlenecek toplantı ile çiftçilerin sorunları ve bunlara dair çözüm önerileri masaya yatırılacak. Elazığ'ın tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de önemli şehirlerden biri olduğunu ifade eden Erol, toplantıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çiftçilerimizin gözden kaçan, gündeme gelmeyen birçok kronik sorununun öne çıkarılması, bunlara dikkat çekilmesi ve çözümler üretilmesi amacıyla bu toplantıyı düzenliyoruz. Elazığ, hububat başta olmak üzere; şeker pancarı, kayısı, badem gibi ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirilebildiği bir şehir. Çiftçilerimizin yaşadıkları sorunlara çözüm bularak, katma değeri yüksek olan ürünlerin hak ettiği fiyatı bulması, üreticinin zarar etmemesi ve üretimden kopmaması için çiftçilerimize destek olmak istiyoruz. Tarım politikalarından sorumlu milletvekillerimizle 21 Eylül Cumartesi günü Koruk Köyü'nde düzenleyeceğimiz toplantı ile çiftçilerimizle tüm sorunları masaya yatırarak, çözüm önerileri arayacağız. Çiftçilerimizin sorunlarını TBMM Genel Kurulu'nda da dile getirerek, üreticinin sorunları ile ilgili yasal düzenlemeler yapılması için çalışma yapacağız. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elazığlı tüm çiftçilerimizi 21 Eylül'de saat 14.00'te Koruk Köyü'nde düzenleyeceğimiz toplantıya bekliyoruz."