CHP'den Adalet Bakanı Tunç'a Eleştiri: Ekonomi Üzerine Konuşmak Trajikomik

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, enflasyon ve ekonomiyle ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Adalet Bakanı'nın, asli görevi olan hukuksal sorunları göz ardı edip ekonomi üzerine ahkam kesmesi trajikomiktir. Hukukun üstünlüğü sadece yargısal bir mesele değildir; ekonomik istikrarın da temel taşıdır. Hukuksal güvencenin olmadığı bir ülkede, ekonomik sorunların ana sebebi güvensizliktir. Sayın Tunç'a tavsiyem, işinize odaklanın. Eğer bu ülkenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsanız, önce yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğünü temin edin" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un enflasyona ilişkin açıklamalarını ve hukuksal sorunlar yerine ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunmasını eleştirdi.

Karatepe'nin yaptığı yazılı açıklamada şuları söyledi:

"Sayın Bakanın, ülkenin dört bir yanında adaletin beklenmesine rağmen, çıkıp enflasyonu meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Narin kızımızın katilleri neredeyse 40 gündür belirlenememiş, seçilmiş milletvekilleri hukuksuz şekilde cezaevinde tutulurken, sokak röportajı veren insanlar tutuklanırken, Adalet Bakanı'nın asli görevi olan hukuksal sorunları göz ardı edip, ekonomi üzerine ahkam kesmesi trajikomiktir.

Sayın Bakana hatırlatmak isterim ki, hukuksal güvence ve yargı bağımsızlığı olmadan ekonomik istikrar mümkün değildir. Bu ülkede anayasa ve hukuka uyulmuyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, yatırımcılar ve piyasa güven duyamaz. Hukukun üstünlüğü sadece yargısal bir mesele değildir; ekonomik istikrarın da temel taşıdır. Hukuksal güvencenin olmadığı bir ülkede, ekonomik sorunların ana sebebi güvensizliktir.

"Sayın Tunç'a tavsiyem, işinize odaklanın"

Adalet Bakanının birincil görevi, halkın adalet arayışına çözüm bulmak ve yargı sistemini güçlendirmektir. Ancak Sayın Bakan, bu sorumluluğu göz ardı ederek ekonomi üzerine konuşuyor. Sayın Tunç'a tavsiyem, işinize odaklanın. Eğer bu ülkenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsanız, önce yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğünü temin edin. Yatırımcı ancak böyle bir ortamda güven duyar ve ekonomi iyileşir.

Hukukun ayaklar altına alındığı, adaletsizliğin her alanda hüküm sürdüğü bir dönemde, ekonomi üzerine konuşmak, kimsenin sorumluluklarını unutturmaz. Adaleti tesis edemeyen bir yönetim, ekonomiyi de düzeltemez. Bu nedenle Sayın Bakanı, asli görevi olan adaleti sağlamaya ve hukukun üstünlüğünü korumaya davet ediyorum. Ülkede güven ortamı ve ekonomik istikrarın sağlanması, ancak ve ancak bağımsız bir yargı sistemiyle mümkün olur. Eğer bunları yapamayacaksanız, lütfen ekonomi konusunda yorum yapmaktan kaçının."