Özgür Çelik: "Chp Meselelerini Televizyonlarda Tartıştırarak Toplumun Gerçek Gündemlerini Örtmeye Çalışanlar Var"

Haber: İleyda ÖZMEN / Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada "Sadece CHP meselelerini televizyonlarda tartıştırarak toplumun gerçek gündemlerini örtmeye çalışanlar var. Buradaki il başkanlarının gündemi sadece CHP'nin kongre kurultay meseleleri değildir. Her birimiz yaşadığımız kentlerin sorunlarını da burada konuşuyoruz... 10 günlük zaman dilimi içerisinde kurultay kararı açıklanmazsa gerekli yasal girişimler yapılacaktır" dedi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 delegenin imzası CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı ve diğer altı ilden imzacı delegeler ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İmzaların teslim edilmesinin ardından il başkanları bir otelde CHP Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplantı yapmak üzere bir araya geldi.

Toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, şunları söyledi:

"74 il başkanı 81 ilin iradesiyle Genel Merkeze gittik. Bir heyetimiz Grup Başkanvekilimiz Murat Emir'in başkanlığında her bölgeden birer il başkanının seçildiği Türkiye'nin yedi bölgesinden bir heyetimiz ilgili birime çıktılar. İmzalar teslim edildi. Alındı belgesi alındı. Şimdi bir kurultay takviminin açıklanmasını bekliyoruz. Çünkü eğer kurultay delegeleri yeterli sayıda imzayı toplanmışsa şu tarih aralarında kurultayın toplanması zorunludur şeklinde bir tüzüğe sahip CHP. Bir an önce kurultay kararının açıklanmasını bekliyoruz."

"MEMLEKET MESELELERİNİ KONUŞUYORUZ"

Biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'le birlikte zaten belirli periyotlarla, belli aralıklarla toplanıyoruz. Bazen ayda bir kere, bazen iki ayda bir ama sıklıkla bir araya geliyoruz ve süreçleri değerlendiriyoruz. Bugüne kadar olan aşamayı konuşuruz, bugünden sonraki aşamayı konuşuruz ama sadece CHP meselelerini konuşmuyoruz. Memleketin meselelerine yönelik konular da konuşuluyor buralarda. Herkes kendi yaşadığı illerdeki yurttaşın sorunlarını Genel Başkanımıza aktarıyor. Genel Başkanımız tek tek hepsini not alıyor. Günün sonunda memleketin tek meselesi CHP meselesi değil. Yapmak istedikleri bir şey var. Ne demişlerdi? Bu mesele CHP'nin iç meselesi demişlerdi ve sürekli CHP'deki delege meseleleri, kurultaylar, tüzük, ihraç meseleleri, bugün konuş bazı il başkanları ile ilgili bir takım yorumlar yapılıyor vesaire şu bu, kamuoyunun bütün dikkatini CHP'nin üzerine çekme çabası içerisinde olan ve bizi bu meseleye hapsetmek anlayışı içerisinde olan bir yapı var.

"TOPLUMUN GERÇEK GÜNDEMLERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞANLAR VAR"

Memleketin çok ağır sorunları var. Bugün Türkiye'de emekliler 20 bin liraya yaşamak zorunda. Asgari ücretli 28 bin liraya yaşamak zorunda. Açlık sınırı şu anda 35 bin lira. Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı. Yoksulluk Türkiye'nin 115 bin lira. Benim yaşadığım kentte ortalama bir evin kirası 40-50 bin lira. Vatandaş yoksulluk ve sefaletin içerisine sürüklenmiş. Türkiye ağır bir güvenlik krizini yaşıyor. Ülke bir çoklu kriz ortamında iç politikadan dış politikaya kadar bir kriz ortamının içerisinde sadece CHP meselelerini televizyonlarda tartıştırarak toplumun gerçek gündemlerini örtmeye çalışanlar var. Buradaki il başkanlarının gündemi sadece CHP'nin kongre kurultay meseleleri değildir. Her birimiz yaşadığımız kentlerin sorunlarını da burada konuşuyoruz. Genel Başkanımıza aktarıyoruz. Genel Başkanımız yeri geldiğinde miting meydanlarında, yeri geldiğinde meclis kürsüsünde memleketin derdini, sorununu ve CHP iktidarında Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP iktidarında memleketin sorunlarını nasıl çözeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyor."

"10 GÜN İÇERİSİNDE KURULTAY KARARI AÇIKLANMAZSA YASAL GİRİŞİMLER YAPILACAK"

Çelik imzalara olumsuz yanıt gelmesi durumunda tavırlarının ne olacağının sorulması üzerine de "Tabii ki bu işin belli bir süresi var ama çok uzun beklemelerle bir süreç yürütülemez. Dolayısıyla 10 günlük bir zaman dilimini kendimize sınır olarak belirlemiş durumdayız. 10 günlük zaman dilimi içerisinde kurultay kararı açıklanmazsa gerekli yasal girişimler yapılacaktır. Sonrasındaki süreçle ilgili de zaten Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel partimizin MYK'sı, Parti Meclisi ve il başkanları süreçleri değerlendirip o yasal süreçlerin takibinde de ilgili adımları atarız" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA