CHP Başkanvekili Bingöl: "Siyasi saldırılar beyhude girişimlerdir"

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerini, üyelerini hiçbir şekilde yıldıramayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek derdi var. O da iktidar olmak ve Türkiye'yi huzura, refaha kavuşturmak" dedi.

CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, "Darbeye ve kayyıma hayır" sloganının anlamlı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Gerçekten bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde oynanan oyunlar var, çirkin saldırılar var. Bütün bunlar yeni bir olağanüstü kurultay yapma ihtiyacını doğurdu. Aslında bu olağanüstü kurultaylara hiç gerek yoktu. Fakat bahsettiğim bu operasyonlar, bu olağanüstü kurultayı mecbur kıldı. Umut ediyorum ki bu son olağanüstü kurultayımız olur. Önümüzde kongre süreci başladı ve akabinde de 39. Olağan kurultayı gerçekleşecek. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda iktidar alternatifi ve iktidar alternatifi olmanın verdiği o tavır iktidarı saldırgan bir hale getirmiştir. Bütün bunların altında yatan sebep bu tutuklamalar, gözaltılar hepsinin temelinde siyasi bir gerekçe yatıyor. Ama bütün bunlar beyhude girişimler.

Ne yaparlarsa yapsınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerini, üyelerini hiçbir şekilde yıldıramayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek derdi var. O da iktidar olmak ve Türkiye'yi huzura, refaha kavuşturmak. Gerçekten 86 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahı Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı ile ancak gerçekleşecektir. Zira Türkiye çok sıkıntılı günler yaşıyor. Toplumun her kesiminde büyük sorunlar var. Emeklinin, asgari ücretlinin, işsizin, esnafın, tüccarın bu sıkıntıları aşmanın bir yolu var. Bu iktidardan kurtulmak. Bunu da gerçekleştirecek olan vatandaşlarımız. Bizim bir tek silahımız var. O da sandık. O da vatandaşlarımızın o kıymetli oyları.

Mutlaka Türkiye'de demokrasi ve hukuk inşa edildiğinde hem yurt dışında itibarlı bir Türkiye anlamı ortaya çıkacak. Hem de Türkiye'de vatandaşlarımız çok rahat nefes alacaklar. Bugün olağanüstü kurultay son derece olgun bir şekilde geçecek. Zira bu kurultayı delegeler istiyor. Delegelerin imzalarıyla kurultay gerçekleştiriliyor. O nedenle söylenecek söz de değil, söz de yok ve çıkarılacak bir bahane de yok. Bunların hepsini Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurlu kurultay delegeleri noter aracılığıyla verdikleri imzalarla bertaraf ettiler. Umuyorum çok nitelikli bir kurultay olacak. Sonunda da birkaç ay sonra gerçekten 39. Olağan kurultayımızla bütün bu olumsuzlukları, iftiraları hepsini bertaraf edecek Cumhuriyet Halk Partisi."