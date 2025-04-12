CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Yeni MYK Belirlendi

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında ilk toplantısını yaptı. PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.

CHP PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde toplandı. PM toplantısı devam ederken MYK üyeleri belirlendi. Yeni MYK'da sadece iki isim değişti. Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İlhan Uzgel yerine Namık Tan ve Ticaret Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Volkan Demir yerine Mehmet Necati Yağcı getirildi.

Özgür Özel tarafından önerilen ve PM tarafından onaylanan CHP Lideri Özel dışındaki 23 kişilik MYK listesi şöyle: