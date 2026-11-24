Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanı Cho Jeong-sik, en son 2018'de düzenlenen "Güney Kore ve Japonya Parlamentoları Arası Gelecek Diyaloğu" forumunun yeniden canlandırılmasını talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre Cho, başkent Tokyo'ya yaptığı ziyarette, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae tarafından kabul edildi.

Görüşmede Cho, Tokyo hükümetinden "Güney Kore ve Japonya Parlamentoları Arası Gelecek Diyaloğu" forumunun yeniden canlandırılması için destek istedi.

Cho görüşmede, Güney Kore ile Japonya arasında tedarik zincirleri alanında daha güçlü işbirliği kurulması gerektiğini de kaydetti.

Söz konusu "Güney Kore ve Japonya Parlamentoları Arası Gelecek Diyaloğu" forumu en son 2018'de düzenlenmişti.

Kaynak: AA