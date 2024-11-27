Ünlü ressamın tablosu rekor fiyata satıldı

Yeni Zelandalı ressam Charles Frederick Goldie'nin "Thoughts of a Tohunga (Bir Bilgenin Düşünceleri)" adlı tablosu, çıkartıldığı açık artırmada rekor fiyata satıldı.

Yeni Zelanda'da bulunan Uluslararası Sanat Merkezinden yapılan açıklamada, ünlü Maori ruhani lider Wharekauri Tahuna'nın portresinin, Goldie'nin en yüksek fiyattan alıcı bulan eseri olduğu belirtildi.

2,2 MİLYON DOLARA SATILDI

Açıklamada, sanat camiasınca başyapıt olarak kabul edilen tablonun, çıkartıldığı müzayedede 2,2 milyon dolara satıldığı, ülke sanat tarihine, bir müzayedede en yüksek fiyattan alıcı bulan eser olarak geçtiği kaydedildi.

Yeni Zelandalı ünlü ressam Goldie'nin, Maori toplumunun yaşlılarını ve kültürel figürlerini belgeleyen çalışmaları, ülkenin sanatsal mirasında önemli yer tutuyor. Ressamın 1938'de tamamladığı yağlı boya tablosu "Thoughts of a Tohunga" da bu çalışmalardan biri.

Eserde tasvir edilen Maori kabilelerinden Ngati Manawa'nın ruhani lideri Wharekauri Tahuna, yerli halkın kültürünün korunmasında önemli bir sembol olarak biliniyor.

Tahuna'nın, yüzündeki "moko" (geleneksel Maori dövmesi) ile boynundaki geleneksel kolye ucu "hei-tiki" ile resmedildiği tablo, sanat eleştirmenlerince Goldie'nin en başarılı eseri ve Maori portre sanatının zirvesi olarak değerlendiriliyor.