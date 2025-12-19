Çin'in Changsha Kentiyle Endonezya'nın Başkent Cakarta Arasında Direkt Hava Rotası Başlatılacak

CHANGSHA, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha ile Endonezya'nın başkenti Cakarta arasında 22 Aralık'tan itibaren direkt yolcu uçağı seferleri başlatılacak.

Hunan Havalimanı Yönetim Grubu perşembe günü yaptığı açıklamada gidiş-dönüş seferlerinin haftada bir kez gerçekleştirileceğini ve tek yönde yolculuğun yaklaşık beş buçuk saat süreceğini bildirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) en büyük ekonomisi olan Endonezya'nın, Hunan ile yakın ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri bulunuyor. Yeni hattın, Hunan işletmeleri için sınır ötesi işbirliğini kolaylaştırması ve aynı zamanda Cakarta ve çevresine seyahat eden turistlere kullanışlı seyahat seçenekleri sunması bekleniyor.

Yeni hava yoluna ek olarak Changsha'daki havalimanından Endonezya'nın tatil adası Bali'ye de 2026 Bahar Bayramı sırasında direkt bir rota başlatılması planlanıyor.