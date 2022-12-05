Cezayir ve Ürdün İlişkileri Güçlendirmek İçin 5 Anlaşma İmzaladı

CEZAYİR, 5 Aralık (Xinhua) -- Cezayir ve Ürdün, Pazar günü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve konuk Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eş başkanlığında, başkent Cezayir'de düzenlenen bir törenle beş anlaşma imzaladı.

CEZAYİR, 5 Aralık (Xinhua) -- Cezayir ve Ürdün, Pazar günü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve konuk Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eş başkanlığında, başkent Cezayir'de düzenlenen bir törenle beş anlaşma imzaladı.

Anlaşmalar içinde, ikili siyasi istişarelere ilişkin bir mutabakat zaptı (MoU), diplomatik pasaport sahiplerine yönelik karşılıklı vize muafiyetine ilişkin bir anlaşma ve iki ülkenin diplomatik kurumları arasında bir mutabakat zaptı da yer aldı.

İki ülke ayrıca, Cezayir ve Ürdün resmi haber ajansları arasında ortak bir işbirliği programı oluşturma ve denizciler için verilen uygunluk sertifikalarını ve denizcilik eğitim programlarını karşılıklı olarak tanıma konusunda da mutabık kaldı.

Pazar günü erken saatlerde görüşmelerde bulunan Cezayirli ve Ürdünlü bakanlar da ticaret dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını müzakere etti.

Cezayir ve Amman ikili ilişkileri ilerletme isteklerini gösterdi. Cezayir Haber Ajansı APS'nin bildirdiğine göre Ürdün, 2021'de toplam 219,24 milyon ABD dolarına ulaşan ticaret ile Cezayir'in Arap bölgesindeki en büyük altıncı ticaret ortağı oldu.

Ürdün Kralı II. Abdullah, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un davetlisi olarak Cumartesi akşamı resmi ziyaret için Cezayir'e gelmişti.