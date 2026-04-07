Cezayir ile Moritanya, Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başladı

Cezayir ve Moritanya, Cezayir'in başkentinde düzenlenen Yüksek Ortak Komite toplantısında toplam 29 işbirliği anlaşması imzaladı. Ayrıca Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlandığı duyuruldu.

Cezayir– Moritanya Yüksek Ortak Komitesi'nin 20. dönem toplantısı Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlendi.

Toplantı sonunda Cezayir Başbakanı Seyfi Garib ve Moritanya Başbakanı Mokhtar Ould Djay'in katıldığı imza töreninde iki ülke arasında çeşitli alanlarda 29 işbirliği anlaşması ve mutabakat zaptı ilgili heyetlerce imzalandı.

İki ülke ayrıca 20 kalem öncelikli ürünü kapsayan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalamak üzere müzakerelerin başlatıldığını duyurdu.

Cezayir ve Moritanya başbakanları, iki halkın çıkarlarına hizmet edecek şekilde işbirliği programlarını geliştirme ve alanlarını çeşitlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.İmzalanan işbirliği anlaşmaları ekonomi, enerji, eğitim ve bilimsel araştırma gibi temel sektörlerin yanı sıra spor, ulaşım, iletişim, güvenlik, tarım, sağlık ve İslami bankacılık gibi birçok sektörü kapsıyor.

Ayrıca ticaret odaları, yükseköğretim kurumları, spor enstitüleri ve ulusal bilimsel araştırma ajansları, ulaştırma, gençlik, kültür, tarım, sanayi ve enerji bakanlıkları arasında da işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Kaynak: AA / Hassen Djebril
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun

Tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi

G.Saraylı ismi öyle böyle küçümsemedi: O oynasın, bizim için daha iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu

ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu

Trump’ın korkunç tehdidi sonrası İsrail’de geri sayım başladı