Cezayir'de bir haftada trafik kazalarında 28 kişi öldü
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Cezayir'de bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiği, 1073 kişinin yaralandığı bildirildi.
Cezayir'de bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin hayatını kaybettiği, 1073 kişinin yaralandığı bildirildi.
Cezayir resmi haber ajansına göre, Cezayir Sivil Savunma İdaresi, ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 1073 kişinin yaralandığı belirtildi.
Trafik kazalarında en çok can kaybının başkent Cezayir'in güneyindeki Mesila kentinde yaşandığı, burada 16 trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Cezayir, altyapı sorunlarına bağlı olarak artan trafik kazalarıyla mücadele etmeye çalışıyor.