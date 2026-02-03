Haberler

Afrika'nın İlk Ağır Yük Çöl Demiryolu Cezayir'de Hizmete Girdi

Cezayir, Batı Madencilik Demiryolu ile ülkenin güneybatı bölgelerindeki bağlantıyı artırmayı ve ekonomik kalkınmayı hedefliyor. 950 kilometre uzunluğundaki demiryolunun inşa süreci Çin Demiryolu İnşaat Şirketi ile birlikte yürütüldü.

BEŞAR, 3 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Cezayir'deki Batı Madencilik Demiryolu'nun bir bölümü görülüyor.

Afrika'nın ilk ağır yük çöl demiryolu olan Cezayir Batı Madencilik Demiryolu hizmete girdi. Proje, Cezayir'in ulusal demiryolu ağını güçlendirmeyi, ülkenin güneybatı bölgelerinde bağlantıyı artırmayı ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Toplam 950 kilometre uzunluğundaki demiryolunun 575 kilometrelik bölümü, Cezayir'de devlete ait şirketler ile Çin Demiryolu İnşaat Şirketi tarafından inşa edildi. Proje ayrıca, Çinli bir şirketin Cezayir'de üstlendiği en büyük altyapı projesi olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Çin Demiryolu İnşaat Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

