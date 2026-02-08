Haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Suudi Arabistan'a yönelik her tehdit Cezayir'e yönelik sayılır"

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan'la olan ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek, bu ülkeye yönelik tehditlerin Cezayir'i de hedef alacağına dikkat çekti. Tebbun, ayrıca Arap ülkeleriyle ilişkileri ve Afrika Kalkınma Bankası'ndan alınan krediyi de açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suudi Arabistan ile ilişkilerin son derece güçlü olduğunu belirterek, bu ülkeye yönelik herhangi bir tehdidin Cezayir'i de hedef aldığı anlamına geleceğini söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, yerel medyaya verdiği ve devlet televizyonunda yayımlanan röportajda, ülkesinin Suudi Arabistan ile ilişkilerine özel vurgu yaptı.

Tebbun, Suudi Arabistan ile bağların "sağlam ve köklü" olduğunu ifade ederek, "Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir tehdit, Cezayir'e yönelik sayılır." dedi.

Arap ülkeleriyle ilişkilere de değinen Tebbun, Mısır ile bağların karşılıklı dayanışmaya dayandığını, Cezayir'in geçmişte Mısır'a askeri destek sağladığını belirtti.

Katar ile ilişkilerin ileri bir seviyeye ulaştığını belirten Tebbun, Kuveyt ile de karşılıklı saygıya dayalı özel ilişkiler bulunduğunu ifade etti.

Cezayir'in Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla iyi ilişkiler içinde olduğunu dile getiren Tebbun, ismini vermediği bir ülkeyi ise iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Tebbun ayrıca, Afrika Kalkınma Bankasından güney bölgelerinde demir yolu projeleri için 3 milyar dolarlık kredi alındığını, geri ödemenin 13 yıla yayılacağını ve projenin Sahra'nın iç kesimlerini kapsayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
