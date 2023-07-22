Ceylanpınarlılar şehit polislerini unutamıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 8 yıl önce evlerinde uyurken şehit edilen polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar'ın acısı unutulmuyor.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Açar, 5 yıl önce Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyurken terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edildi.

Ülke gündeminde de günlerce yer edinen olay, misafirperverliği ile bilinen Şanlıurfa ve Ceylanpınar ilçesinde de büyük üzüntüye neden oldu. Aradan geçen 8 yıla rağmen ilçe halkı, iki polisin şehit edilmesinin acısını yüreğinde hissetmeye devam ediyor.

İlçe emniyet müdürlüğü şehit polis memurları Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar için Ceylanpınar ilçe merkez camisinde mevlüt düzenledi. İlçe Kaymakamı Emrah Uzun, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Arkın Aydın, emniyet müdürlüğü personelleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde şehitler rahmetle yad edildi.