Çeviköz'den Lefkoşa Büyükelçisi'ne Tepki: 'Devletimizi Temsil Ettiğini Unutarak Siyasi Propaganda Faaliyetinde Bulunmuştur.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, “KKTC nezdinde görevlendirilen Büyükelçi, devletimizi temsil ettiğini unutarak siyasi propaganda faaliyetinde bulunmuş, partimize yönelik gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanarak hitap ettiği kitleyi yanıltan bir davranış içine girmiştir. Söz konusu faaliyet tarafımızdan esefle karşılanmıştır. Millet İttifakı iktidarında Dışişleri Bakanlığı’nın misyon şefi tayinlerinde liyakat esas olacak, Büyükelçilerimiz herhangi bir siyasi partinin değil Devletimizin temsilcisi olarak görev yapacaklardır” açıklamasını yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, "KKTC nezdinde görevlendirilen Büyükelçi, devletimizi temsil ettiğini unutarak siyasi propaganda faaliyetinde bulunmuş, partimize yönelik gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanarak hitap ettiği kitleyi yanıltan bir davranış içine girmiştir. Söz konusu faaliyet tarafımızdan esefle karşılanmıştır. Millet İttifakı iktidarında Dışişleri Bakanlığı'nın misyon şefi tayinlerinde liyakat esas olacak, Büyükelçilerimiz herhangi bir siyasi partinin değil Devletimizin temsilcisi olarak görev yapacaklardır" açıklamasını yaptı.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi'nin AKP'yi savunan açıklamalarına tepki gösterdi. Çeviköz'ün konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP iktidarı döneminde dış politikasında yaşanan sıkıntıların önemli bir kısmını liyakate dayalı olmaksızın yapılan siyasi atamalarla görevlendirilen Büyükelçiler oluşturmaktadır. Bu tür siyasi atamalarla misyon şefliği yapan Büyükelçilerin profesyonellikten uzak şekilde iktidarın sesi olma gayretkeşliği içindeki davranışları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni değil AKP Hükümetini temsil ettiklerini gösterir mahiyette örnekler oluşturmaktadır. Bu davranışlar ülkemizin diplomasi geleneği ve uluslararası toplum nezdindeki saygınlığı açısından üzüntü verici bir duruma yol açmaktadır. KKTC nezdinde görevlendirilen Büyükelçi de ne yazık ki bu hazin yanılgının kurbanı olmuş ve Devletimizi temsil ettiğini unutarak siyasi propaganda faaliyetinde bulunmuş, partimize yönelik gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanarak hitap ettiği kitleyi yanıltan bir davranış içine girmiştir. Söz konusu faaliyet tarafımızdan esefle karşılanmıştır. Millet İttifakı iktidarında Dışişleri Bakanlığı'nın misyon şefi tayinlerinde liyakat esas olacak, Büyükelçilerimiz herhangi bir siyasi partinin değil Devletimizin temsilcisi olarak görev yapacaklardır."