Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Başbakan Yardımcısı Ho Quoc Dung ile bir araya geldi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, Türkiye ile Vietnam arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi hedefimizi ve ekonomik ve ticari işbirliğimizin dengeli ve sürdürülebilir biçimde geliştirilmesini konuştuk. Ulaştırma, sivil havacılık ve savunma sanayisi alanlarındaki işbirliğimizin güçlendirilmesi ile ASEAN başta olmak üzere uluslararası platformlarda ortak çalışma imkanlarını da ele aldık. Sayın Ho Quoc Dung'a nazik ziyaretleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA