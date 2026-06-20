Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Fenerbahçe Beko'ya tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen sporcuları, teknik heyeti ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.