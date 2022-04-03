Çetin kışın ardından Aras Kuş Cenneti'nde kuş halkalaması başladı

TUZLUCA, IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Aras Kuş Araştırma Merkezince çetin kış şartlarının ardından baharın gelmesiyle 17. dönem kuş halkalaması başladı.

Türkiye'nin Ermenistan ile sınırını oluşturan Aras Nehri'nin kıyısında, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Araştırma Merkezi, bölgede kuş bilimi adına önemli çalışmalar yürütüyor.

Kuzeydoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) izni ve Iğdır DKMP Müdürlüğü ile Iğdır ve UTAH Üniversitelerinin desteğiyle 2006'dan beri sürdürülen çalışmalar kapsamında merkezde bugüne kadar çok sayıda kuş halkalandı.

Merkezde görev alan gönüllüler, bir yandan ağlara takılan kuşları halkalayıp verilerini kayıt alıyor, diğer yandan da bu verileri dünyanın farklı bölgelerindeki bilim insanlarıyla paylaşarak araştırmalara ışık tutuyor.

Her yıl ilkbaharın ilk günlerinden itibaren halkalama çalışması yürütülen merkezde bu sezonki çalışmalar başladı. Çetin geçen kış şartlarının ardından merkezdeki ekipler, yazın etkisini gösterip sıcaklığın artacağı günlere kadar çalışma yapacak.

Merkez sorumlusu Kayahan Ağırkaya, AA muhabirine, 2022 yılı ilkbahar sezonunun açılışının yapıldığını ve gönüllülerin çalışmalara başladığını söyledi.

Bu yıl kış şartlarının çalışmaları etkilediğini ifade eden Ağırkaya, "Kış şartlarının olumsuz etkisine rağmen yine pek çok türden kuş halkaladık. Şu ana kadar 34 türden 500'e yakın kuş halkaladık." dedi.

"Kuş sayısının artmasını öngörüyoruz"

Ağırkaya, her geçen gün birbirinden farklı türdeki kuşların burada gözlemlenip takip altına alındığını belirterek, "Halkalamanın 17. yılında da yine çok verimli geçeceğine inandığımız bir sezondayız. Gözlemlediğimiz pek çok tür var, bunların da yakın zamanda artacağını öngörüyoruz. Baharın da artık gelmesi, havaların biraz düzelmesiyle her geçen yıl kuş sayısının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu yıl özellikle martın sonlarına doğru çok sert kış koşulları yaşandığını, nisan ayı ile kuş sayısında artış gözlendiğini anlatan Ağırkaya, "Bunun etkilerini gördük, bu sene özellikle sert başladı. İlkbahar sezonumuzda, güneşin açmasıyla, önümüzdeki günlerde havaların tekrar düzelmesiyle kuş sayısının artmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aras Kuş Cenneti'nde 2021 yılı ilkbahar dönemi halkalama sezonunda 99 türden 5 bin 446, sonbahar döneminde ise 94 türden 7 bin kuş halkalanmıştı.