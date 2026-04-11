Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD), Libya'da çalışmalarına yeniden başladı

Sahra-Sahel Devletleri Topluluğu (CEN-SAD), Libya'nın başkenti Trablus'taki merkezinde çalışmalarına yeniden başladı. Açılışa katılan Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bu gelişmenin ülkesinin bölgedeki rolünü güçlendirdiğini vurguladı.

Başkent Trablus'taki açılışa Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin yanı sıra üye ülkelerin dışişleri bakanları ve daimi temsilcileri katıldı.

Başbakan Dibeybe, kurdele kesme töreninin ardından açılışa katılan üye ülkelerin dışişleri bakanları ve daimi temsilcileri ile toplantı düzenledi.

Dibeybe toplantıda yaptığı konuşmada, CEN-SAD'ın Trablus'ta faaliyetlerine başlamasının ülkesinin bölgede ve Afrika'daki rolünü yeniden kazanmasının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

Afrika ülkeleri heyetlerini Trablus'ta ağırlamanın ülkesinin kıtadaki konumunu güçlendirdiğini söyleyen Dibeybe, "CEN-SAD'ın çalışmalarına resmi merkezinde yeniden başlaması, Libya'ya olan uluslararası güvenin geri döndüğünü yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'de (BM) gözemlemci statüsü bulunan CEN-SAD, 25 üye ülkenin kalkınma planlarına entegre edilmiş bir ekonomik birlik tesis edilmesi hedefiyle 1988'de Trablus'ta kurulmuştu.

Libya'daki iç savaş nedeniyle uzun süre merkez binasındaki çalışmalarına ara veren CEN-SAD böylece Trablus'ta faaliyetlerine yeniden başlamış oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
