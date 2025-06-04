Çelebi Limanı Kirliliği Bandırma Körfezi'ni Tehdit Ediyor

Çelebi Limanı Kirliliği Bandırma Körfezi'ni Tehdit Ediyor
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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı'nın deniz ve hava kirliliği, bölgedeki deniz yaşamını tehdit etmekte. Son dönemde görülen balık ölümleri, kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Uzmanlar, acil önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Çelebi Limanı kirlilik saçıyor, Bandırma Körfezi tehdit altında

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinin merkezinde faaliyet gösteren Çelebi Limanı, deniz ve hava kirliliğiyle birlikte büyük çevre tehdidi oluşturmaya devam ediyor. Liman sahasında yapılan yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında ortaya çıkan yoğun toz bulutları ve gemi egzozlarının saldığı gazlar, Bandırma'nın havasını ve denizini her geçen gün daha da kirletiyor.

Son dönemde körfezde yaşanan balık ölümleri, deniz dibindeki kirliliğin boyutunu ortaya koydu. Özellikle dip balıkları olan vatoz ve yengeçlerle birlikte çeşitli balık türlerinin su yüzeyine ölü halde çıkması dikkat çekti. Yaşanan ölümler, deniz dibindeki hayatın artık sürdürülemez hale geldiğini gözler önüne serdi. Körfezin dip kısmında biriken atıkların oksijen seviyesini kritik düzeyde düşürdüğü belirtildi. Deniz yüzeyinde oluşan yağ tabakası, bulanık görüntü ve kötü koku sahil hattını yaşanmaz hale getirirken, deniz ekosisteminde yaşanan tahribat alarm seviyesine ulaştı. Uzmanlar, Bandırma Körfezi'nde su altı yaşamının ciddi tehdit altında olduğunu ve zaman kaybedilmeden önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Bandırma halkı, liman faaliyetlerinin şehir dışına taşınmasını, limandaki tüm işlemlerin çevre mevzuatına uygun şekilde denetlenmesini ve derhal kapsamlı bir çevre temizliği başlatılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - Güncel
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