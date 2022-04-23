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Çekmeköy'de TIR'lar çarpıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Çekmeköy'de TIR'lar çarpıştı

ÇEKMEKÖY'de iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şoförlerden biri hafif şekilde yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de iki TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şoförlerden biri hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 14.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Yakup Süt'ün kullandığı 06 DT O667 plakalı TIR, şerit değiştirirken aynı istikamette giden Yaşar Öz'ün kullandığı 01 AJZ 510 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsenin içerisinde bulunan tozu içecek kolileri yola saçıldı. TIR şoförü Yakup Süt kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik jandarma ekipleri iki şeridi trafiğe kapattı. Trafik jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından TIR'lar çekiciyle kaldırıldı. TIR'ların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.  


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Marmara, Ankara, Kaza, Güncel, Haberler

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