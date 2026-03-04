Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı kısa süreliğine kapandı

Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydet Yabus Sınır Kapısı, İsrail'in Lübnan tarafındaki Masnaa Sınır Kapısına hava saldırısı tehlikesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldıktan sonra yeniden açıldı.

Suriye Kara ve Deniz Kapıları Kurumu Genel İlişkiler Müdürü Mazen Alluş, sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, Cdeydet Yabus Sınır Kapısının kapandığını duyurdu.

Kararın, "Lübnan tarafındaki Masnaa Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından bombalanma ihtimali nedeniyle derhal tahliye edilmesi gerektiğini bildiren bir uyarının ardından alındığını" aktaran Alluş, "Buna göre, olası bir hava saldırısı riskine karşı tedbir amacıyla sınır kapısında giriş ve çıkış yönündeki tüm yolcu hareketliliği geçici olarak askıya alındı." ifadesini kullandı.

Kısa süreliğine kapanan Cdeydet Yabus Sınır Kapısı daha sonra yeniden açıldı.