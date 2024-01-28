Üye Girişi
Haberler

Çatılardaki buz sarkıtları ve kar birikintisi tehlike saçıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu binaların çatısında biriken kar ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan ve boyu 40 santimetreyi bulan buz sarkıtları büyük tehlike arz ediyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını temizlemeye çalışırken, yetkililer de dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.

Çatılardaki buz sarkıtları ve kar birikintisi tehlike saçıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle binaların çatısında biriken kar ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

Tatvan genelinde etkili olan kar yağışı sonrası binaların çatısında kar birikintisi oluştu. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan ve boyu 40 santimetreyi bulan buz sarkıtları ise büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını temizlemeye çalışırken, yetkililer de vatandaşların bu konuda dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Zor anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Emir Kaya, "Çok zor anlar yaşıyoruz. Saçaklardan çok ciddi buz sarkıtları var ve tehlike arz ediyor. Esnaf dikkat ediyor bu konuda ama yayalar da aynı şekilde dikkat etmeliler" dedi.

Çatısını temizleyen Murat Oktay ise, "Kimse zarar görmesin diye çatı temizliğimizi yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Bitlis Tatvan Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pazarspor - Elazığspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Pazarspor - Elazığspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Bodrumspor - Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Bodrumspor - Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? 28 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 28 Ocak Pazar ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Ocak Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Ocak Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 17. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Ne Gemiler Yaktım final mi yapıyor? Ne Gemiler Yaktım bitti mi, neden bitiyor? Yargı CANLI izle! KANAL D Yargı yeni bölüm (80. BÖLÜM) full HD canlı yayın izle! 28 Ocak 2024 Yargı yeni fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat Cihangir öldü mü? Cihangir Teşkilat'tan ayrıldı mı? Teşkilat 93.bölüm CANLI İZLE! Teşkilat yeni bölüm İZLE! 30 Ocak Teşkilat canlı izle! İnci Taneleri yasaklanıyor mu? İnci Taneleri yayından kaldırılacak mı RTÜK? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title