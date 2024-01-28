Çatılardaki buz sarkıtları ve kar birikintisi tehlike saçıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle binaların çatısında biriken kar ve buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

Tatvan genelinde etkili olan kar yağışı sonrası binaların çatısında kar birikintisi oluştu. Hava sıcaklığının da düşmesiyle birlikte çatılarda oluşan ve boyu 40 santimetreyi bulan buz sarkıtları ise büyük tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çatılarını temizlemeye çalışırken, yetkililer de vatandaşların bu konuda dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Zor anlar yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Emir Kaya, "Çok zor anlar yaşıyoruz. Saçaklardan çok ciddi buz sarkıtları var ve tehlike arz ediyor. Esnaf dikkat ediyor bu konuda ama yayalar da aynı şekilde dikkat etmeliler" dedi.

Çatısını temizleyen Murat Oktay ise, "Kimse zarar görmesin diye çatı temizliğimizi yapıyoruz" dedi.