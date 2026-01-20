'Casperler' iddianamesi; Diyarbakır'dan inşaatta çalıştırmak için çağırıp hücre evine yerleştirdiler

Armağan GÖKMEN/ 'Casperlar' suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede, Diyarbakır Silvan'da inşaatlarda kaynak ve elektrik işi arayan bir gencin, 15 yıldır tanıdığı iş arkadaşının yönlendirmesiyle, suç örgütü üyeleriyle bilmeden iletişime geçtiğini, İstanbul'a inşaatlarda çalışmak için geldiğini sanarak, tehditle örgütün faaliyetlerine dahil edilmeye çalıştığının tespit edildiğine yer verildi. Naif S "İşsizdim. 15 yıldır tanıdığım Halil ağabeye kaynak işi bulabilir misin bana diye sordum. Bana verdiği numarayı aradım. Durumumu anlattım ve bana iş verebilir misin diye sordum. Bana sen İstanbul'a gel, ben sana iş bulacağım dedi ve hesap numarası isteyerek yol parası ve ihtiyaçlarımı giderebileceğim para attı. Bende o parayla İstanbul'a geldim" dedi. Hücre evine yerleştirildikten sonra zorla silah verildiğini söyleyen Naif S. "Bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağımı söyledim. 'Almazsan sana sıkacağım' dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Casperlar' silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 145'i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfadan oluşan iddianame hazırlandı. 10 Mayıs 2023 ve 29 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini 'Hamuş' takma isimli İsmail Atız'ın yaptığı Casperlar' ilahlı suç örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleri iddianamede yer aldı. Örgütün 5 ilde, 24 ilçede 7 cinayet, 116 ayrı eylem gerçekleştirdiğinin belirlendi.

Örgüt elebaşının İsmail Atız, yöneticilerinin ise İsmail Göleli, Hüseyin Kaan Akkuş, İsa Doğan, Mehmet Erhan Atız, Serhat Başakçi ve Süleyman Doğan olduğu kaydedilen iddianamede, bu kişilerin eylem planlaması, silah temini, hücre evi organizasyonu, üye kazanımı, tehdit ve yağma süreçlerinin yönetimi konularında aktif rol aldığı kaydedildi.

'İSTANBUL'A GEL SANA İŞ BULACAĞIM'

İddianamede ifadesine yer verilen Naif S. "Diyarbakır Silvan'da ailemle yaşamaktaydım. İşsizdim ve iş arıyordum. Bu doğrultuda Diyarbakır'da yaklaşık 10-15 yıldır tanıdığım, ismini Halil S. olarak bildiğim ve telefon rehberimde de 'Gelal Abo' olarak kayıtlı olan abimi 13 Mart 2025 tarihinde aradım ve kendisine kaynak ve elektrik işi var mı diye sorarak durumumu anlattım ve bana iş bulup bulamayacağını sordum. O da bana yabancı bir numara attı ve bu numara ile görüşürsem bana iş vereceğini söyledi. Ben de Halil abinin attığı numarayı aradım. Görüştüğüm kişi erkekti ve doğu şivesi vardı. Kendisine durumumu anlattım ve bana iş verebilir misin diye sordum. O da bana sen İstanbul'a gel, ben sana iş bulacağım dedi ve hesap numarası isteyerek yol parası ve ihtiyaçlarımı giderebileceğim para atacaklarını söyledi. Tanımadığım bir kişiden hesabıma parça parça 11 bin lira para geldi. Bende o parayla İstanbul'a geldim. Aynı numara bana konum attı. Taksiyle konuma gittim. 'eve geç dinlen' dedi. Burada sokak üzerinde 1.75 boylarında, esmer, hafif sakallı, 20-25 yaşlarında, daha sonra görsem tanıyabileceğim bir şahıs beni karşıladı ve bana 'Hoş geldin kardeşim' dedi ve bana evin anahtarını verdi. Daha sonra gitti. Eve girdiğimde evde benden başka kimse yoktu. Eve girerken beni karşılayan esmer şahsın hareket ve konuşmalarından tedirgin oldum ve şüphelendim. Bunun üzerine eve girince evi bir kontrol ettim, evde herhangi bir şey yoktu" dedi.

'ALMAZSAN SANA SIKACAĞIM'

Naif S. "Daha sonra yattım uyudum. Yaklaşık 2-3 saat sonra bana anahtarı veren şahıs kapıya geldi. Ben de kendisine kapıyı açtım ve içeri aldım. Ancak ben yorgun olduğum için direkt uyudum. Bu şahıs içeride telefonla oynuyordu.15 Mart'ta 2025 günü saat 11.00 gibi uyandım, ben uyanınca şahısta uyandı. Ben kendisine bugün ne yapıyoruz, iş ne diye sordum. O da bana 'Şu an beklemedeyiz, iş çıkarsa akşam gideriz' dedi. Ben de bunun üzerine İstanbul'u gezmek için evden çıktım. Aynı yurt dışı bir numaradan bana tekrar konum geldi. Bu konumda Şirinevler yazıyordu. Bu konuma gitmemi, gidince beni bir adamın karşılayacağını söyledi. Bunun üzerine ben de bu konuma gittim. Bu konumda beni bir şahsın beklediğini gördüm. Bu şahıs beni ara sokağa alarak bana silah verdi. Ben başta istemedim, bu işlerin tehlikeli olduğunu ve yapamayacağımı söyledim. Bunun üzerine bu adam beni tehdit etti ve 'Almazsan sana sıkacağım' dedi. Ben korktuğum için vermiş olduğu silahı aldım ve belime taktım. Bu şahıs bana 'Sana bir konum gelecek, sen de bu konuma gideceksin ve orada bekleyen arabaya bu silahı vereceksin' dedi. Ben bunun üzerine adamın yanından ayrıldım" dedi.

'POLİS UYGULAMASINA DENK GELDİM, SİLAHI TESLİM ETTİM'

Naif S. "Aynı numaradan tekrar bana konum geldi. Ben de ticari taksiye bindim. Konuma giderken yine bu numaradan bana aracın resmi geldi. Aracı tanımamı istediler. Ancak bu numaradan bana tekrar mesaj geldi ve 'Bu araçtakilere silahı ver ve araba ile onlarla beraber git' dediler. Ben korktuğum için tamam dedim. Konuma seyir halindeyken Polis Uygulamasına denk geldim. Bunun üzerine araçtan indim ve üzerimde bulunan silahı polis abilere teslim ettim ve onlara olaylar hakkında bilgi verdim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ben kaynak ve elektrik işi için İstanbul'a geldim. Bu işlerin olduğunu bilseydim asla gelmezdim" dedi.

İddianamede, örgütün eylemlerinde kullanılmak üzere örgüte üye temininde işsiz, paraya ihtiyacı olan ve genç yaştaki bireyleri kullandığının tespit edildiği yer aldı. Casperslar silahlı suç örgütünün lider ve yönetici kadrosunun, eylemlerde kullanmak üzere paraya ihtiyacı olan kişileri para ve barınma karşılığında örgüt içerisine aldığı ve eylemlerde kullandığına ilişkin tespitler yapıldı.