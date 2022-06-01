Çarşıbaşı Dernekler Federasyonundan 270 öğrenciye burs desteği - Haberler

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde faaliyet gösteren dernekleri aynı çatı altında toplayan Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu, 270 öğrenciye burs desteği sağlıyor.

İlçede 2021 yılında 7 derneğin katılımıyla kurulan, günümüzde ise 11 derneği aynı çatı altında bir araya getiren Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu, öğrencilere yönelik burs kampanyası başlattı.

Proje kapsamında, ilk etapta ilçe nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencilerinin listesi çıkarıldı. Federasyon, oluşturulan komisyon üyelerince belirlenen 270 üniversite öğrencisine burs desteği sağladı.

"Diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz"

Çarşıbaşı Dernekler Federasyonu Başkanı Tahsin Usta, AA muhabirine, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi ile federasyonu kurulduklarını söyledi.

Usta, ilçe nüfusunun 15 bin olduğunu belirterek, "Buradan dışarıya göç etmiş arkadaşlar bir araya gelerek, 'İlçemize neler yapabiliriz, eğitim seviyesini nasıl yükseltebiliriz?' diye gayretlerde bulunduk." dedi.

Amaçlarının Çarşıbaşı'nın gücünü harekete geçirmek olduğunu ifade eden Usta, "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeden ilçedeki tüm sesleri bir araya getirdik. Birlikte çalışıyoruz, açık ve şeffaf davranıyoruz. Birlikte üretiyoruz." diye konuştu.

Usta, federasyon kurulduktan sonra ilk iş olarak ilçede yaklaşık 3 bin kişiyle görüşerek araştırma yaptıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Beklentileri, sıkıntıları ve çözüm önerilerini sorduk. Gördük ki en büyük ihtiyaç eğitim ve ekonomiyle ilgili. Eğitimle ilgili ilk iş olarak Kaymakamlıkla işbirliği yaparak, ilçemizdeki üniversite öğrencilerinin envanterini çıkarmaya çalıştık. Tespit ettiğimiz, Trabzon ve il dışında ilçe nüfusuna kayıtlı öğrencilerimize burs vermeye çalıştık. Burs kampanyamız içerisinde şu anda 270 öğrencimiz var."

Hesaplarda şeffaf davrandıklarını, Kaymakamlıktan alınan izinle açılan banka hesabının sadece burs için kullanıldığını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar bunu devam ettireceğiz. Bunu bir kampanya haline getirdik. Aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir model geliştirdiğimizi düşünüyorum, 'Çarşıbaşı modeli' diye. Açık ve şeffaf olduk. Vatandaşlarımızın beklentilerini öğrendik, onlara yönelik gayretlerimiz oldu. Burs için ilanlarımız oldu, herkese gittik, iş adamlarımız, esnaflarımız, balıkçılarımız destek oldular. Yardım edemeyenler var, önümüzdeki dönem onların da yardım edeceğini düşünüyorum. İlçemizin insanına inanarak yola çıktık. Aldığımız destekle bugün için 270 öğrencimizin bursunu ödemiş olduk."