Haberler

Kanada Başbakanı Carney, Trump ile "yüzde 50 gümrük vergisi" konusunu görüştüğünü söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin bazı Kanada mallarına yüzde 50 gümrük vergisi getirme kararını ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü ve müzakereleri yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ülkesinden ithal edilen bazı mallara gümrük vergisi getirme kararını ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğunu ve görüşmeleri yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

CBC News'in haberine göre, Carney, Trump ile ABD'nin ülkesinden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi getirme kararını görüştüğünü belirterek, "Gelecek haftalarda müzakereleri yoğunlaştırma konusunda anlaştık." dedi.

Konuya ilişkin önlemlerin "hemen yoğunlaştırılacağını" aktaran Carney, bu konuda atılacak adımlara dair ayrıntı vermedi.

Carney, "(Yeni gümrük vergileri) Gerçekten yürürlüğe girerse nasıl tepki vereceğimiz konusunda tüm seçenekleri değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Carney, söz konusu gümrük vergisi adımını ABD'nin "tek taraflı ticari eylemler serisinin sonuncusu" olarak nitelendirerek, "Bunlar arasında, CUSMA'yı (Kanada-ABD-Meksika Anlaşması) ihlal ederek Kanada otomobil sektörüne uygulanan gümrük vergileri de yer alıyor." dedi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Kadınlı erkekli öldüresiye kavga kamerada
TBMM'de Somali Tezkeresi kabul edildi

Tezkere Meclis'ten geçti! Mehmetçik 2 yıl daha o ülkede görev yapacak
Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı

Sözde fenomen için hesap zamanı

Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi