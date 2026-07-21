Kanada Başbakanı Carney, Trump ile "yüzde 50 gümrük vergisi" konusunu görüştüğünü söyledi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ülkesinden ithal edilen bazı mallara gümrük vergisi getirme kararını ABD Başkanı Donald Trump ile konuştuğunu ve görüşmeleri yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

CBC News'in haberine göre, Carney, Trump ile ABD'nin ülkesinden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi getirme kararını görüştüğünü belirterek, "Gelecek haftalarda müzakereleri yoğunlaştırma konusunda anlaştık." dedi.

Konuya ilişkin önlemlerin "hemen yoğunlaştırılacağını" aktaran Carney, bu konuda atılacak adımlara dair ayrıntı vermedi.

Carney, "(Yeni gümrük vergileri) Gerçekten yürürlüğe girerse nasıl tepki vereceğimiz konusunda tüm seçenekleri değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

ABD, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Carney, söz konusu gümrük vergisi adımını ABD'nin "tek taraflı ticari eylemler serisinin sonuncusu" olarak nitelendirerek, "Bunlar arasında, CUSMA'yı (Kanada-ABD-Meksika Anlaşması) ihlal ederek Kanada otomobil sektörüne uygulanan gümrük vergileri de yer alıyor." dedi.