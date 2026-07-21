Kanada Başbakanı, ABD'nin yüzde 50 gümrük vergisi kararını "tek taraflı ticari eylem" olarak nitelendirdi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ülkesinden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 gümrük vergisi getirme kararını "tek taraflı ticari eylem" olarak tanımladı.

Carney, ABD'nin Kanada'dan ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirmesi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu gümrük vergisi adımını ABD'nin "tek taraflı ticari eylemler serisinin sonuncusu" olarak nitelendiren Carney, "Bunlar arasında, CUSMA'yı (Kanada-ABD-Meksika Anlaşması) ihlal ederek Kanada otomobil sektörüne uygulanan gümrük vergileri de yer alıyor." ifadesini kullandı.

Carney, Kanada'nın anlaşmazlığın çözülmesi ve CUSMA'nın modernize edilmesi amacıyla kapsamlı ve ayrıntılı teklifler sunduğuna işaret ederek, ülkesinin serbest ve adil ticaretin faydalarına inandığını belirtti.

Carney ayrıca, ülkesinin Kanadalı işçileri, çiftçileri, işletmeleri ve aileleri desteklemek için gerekli tüm tedbirleri alacağını kaydetti.

ABD, Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek, bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.