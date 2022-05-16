Caparov, güvenlik tehdidinin KGAÖ'nün sorumluluk alanına yaklaştığını söyledi - Haberler

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Caparov, güvenlik tehdidinin KGAÖ'nün sorumluluk alanına yaklaştığını söyledi

AA - Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Caparov, güvenlik tehdidinin KGAÖ'nün sorumluluk alanına yaklaştığını söyledi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, güvenlik tehdidinin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) sorumluluk alanının sınırlarına yaklaştığını dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, güvenlik tehdidinin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) sorumluluk alanının sınırlarına yaklaştığını dile getirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi, Caparov'un, KGAÖ'nün Rusya'da gerçekleştirilen liderler zirvesinde konuşmasını yayımladı.

Caparov, güvenlik tehdidinin ve askeri-siyasi gerilimin, KGAÖ'nün sorumluluk alanının sınırlarına yaklaştığını belirterek, "KGAÖ'ye üye devletlerin iç işlerine müdahale girişimleri gözlemleniyor." dedi.

Yaptırımların yarattığı gerilimden duyduğu endişeyi dile getiren Caparov, "Kırgızistan ekonomisi henüz Kovid-19 salgınından kurtulamazken, yaptırımlar, gıda ve enerji güvenliğini, makroekonomik ve sosyal istikrarı tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Caparov, KGAÖ'nün güney sınırlarındaki (Afganistan) durumun hala çok endişe verici olduğunu aktardı.

KGAÖ'nün kurulduğu günden bu yana kendisine emanet edilen sorumlu misyonu yerine getirerek kurumsal olarak geliştiğini ve potansiyelini güçlendirdiğini vurgulayan Caparov, son yıllarda meydana gelen uluslararası olayların, Brest'ten Vladivostok'a ortak ve kolektif güvenliği sağlamak için KGAÖ kapsamında alınan stratejik kararların doğruluğunu teyit ettiğinin altını çizdi.

Caparov, zirvedeki liderleri, Kolektif Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasının 30'uncu ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün kuruluşunun 20'nci yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel

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