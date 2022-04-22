Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım

AA - İrem Demir - Güncel
 - Güncelleme:
Cansuyu Derneğinden Yemen'deki ailelere yardım

Cansuyu Derneği, Yemen'de yardıma ihtiyacı olan 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Cansuyu Derneği, Yemen'de yardıma ihtiyacı olan 500 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yemen'in bazı bölgelerindeki 500 aileye, ramazan boyunca gıda ihtiyaçlarını karşılayacak yardım yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan,Yemen'de mağduriyetin devam ettiğini aktararak, şunları belirtti:

"Milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. Bizler Cansuyu Derneği olarak ilk günden itibaren kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şimdi de ramazanın bereketini bölge halkı ile paylaşmak için yardım organizasyonu düzenledik. Hayırsever vatandaşlarımızın emanetlerini Yemenli kardeşlerimize ulaştırdık."

Özkan, kuru gıda malzemelerinden oluşan kumanyaların ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerinin sahur ve iftar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını kaydetti.

AA / İrem Demir - Güncel

Muhammed Furkan, Yemen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title