Çankırı Kızılırmak'ta çeltik hasadı başladı, 35 bin ton rekolte öngörülüyor

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çeltik hasadı başladı.

Hasat için Sakarca köyünde düzenlenen törende konuşan Vali Hüseyin Çakırtaş, çeltiğin sofralara kadar meşakkatli bir yolculuktan geçtiğini söyledi.

Çankırı'nın pirinç üretiminde Türkiye'de 6. sırada yer aldığını belirten Çakırtaş, "Pirinç, hem üretimimizin gücü bakımından hem de Kızılırmaklı hemşehrilerimizin geçim kaynağı açısından çok önemli bir yer işgal ediyor. Aslında Osmancık adı altında üretilen veya pazarlanan pirincin çoğunun buradan gittiğini biliyoruz." dedi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinin markaya ihtiyacı olduğunun altını çizen Çakırtaş, "Kızılırmak'ta yetiştirilen pirince isim bularak, tescil ederek belki bu ad altında sofralara taşınması konusunda çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda verimli bir sezon olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımız her ne kadar sulama sezonunun geç başlamasından kaynaklı verim kaybı olduğunu söyleseler de yaklaşık 35 bin ton rekolte öngörülüyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan da üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kızılırmak ilçesinde 558 üreticinin yaklaşık 36 bin dekar alanda çeltik ekimi yaptığını dile getiren Candan, şunları kaydetti:

"İlimizdeki çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 75'i Kızılırmak ilçemizden karşılanmaktadır. Sakarca köyümüzde ise yaklaşık 4 bin dekar alanda çeltik üretimi yapılmaktadır. 2025 yılında ilimizde 48 bin 254 dekar alanda 33 bin 572 ton çeltik üretilmişken, 2026 yılında 48 bin 434 dekar alanda 35 bin ton üretim olması beklenmektedir. Hububat üretiminde de önemli bir artış söz konusudur. 2025 yılında 263 bin 239 ton olan hububat rekoltemiz, 2026 yılında 611 bin 620 tona yükselmiştir. Ekim alanında azalma olmasına rağmen rekoltede yaklaşık yüzde 132'lik artış gerçekleşmiştir. Bu tablo, bu yıl yağışların bereketli olmasıyla birlikte üreticimizin emeğinin, doğru üretim tekniklerinin ve verimliliğin önemini açıkça göstermektedir."

Konuşmaların ardından biçerdöverler tarlaya girerek çeltikleri hasat etmeye başladı.

Programa Kızılırmak Kaymakamı Hüseyin Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Kızılırmak Belediye Başkanı Erol Şentürk ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA