Çankırı İl Özel İdaresi 2025-2026 sezonlarında 170 kilometre köy yolunu kapladı

Çankırı İl Özel İdaresi, kendi imkanlarıyla kurduğu tesiste ürettiği sıcak asfaltla köy yollarının standardını ve ulaşım konforunu yükseltiyor.

Kentte köy yollarının ulaşım standardını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi, 2009 yılından itibaren ihale yoluyla yüklenici firmalara yaptırdığı sıcak asfalt çalışmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirmek için 2024 yılında asfalt plenti kurmaya karar verdi.

Yaklaşık 130 milyon liralık yatırımla 2025 yılı asfalt sezonuna yetiştirilen tesisin faaliyete geçmesiyle İl Özel İdaresi, sıcak asfalt üretimine başladı.

Ekipler, 2025 ve 2026 sezonlarında 170 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Yunus Emre Yılmaz, AA muhabirine, il genelinde sıcak asfalt çalışması geçmişinin 2009 yılına dayandığını söyledi.

Önceki yıllarda sıcak asfalt çalışmalarının ihale yoluyla yüklenici firmalara yaptırıldığını belirten Yılmaz, daha fazla köye hizmet götürebilmek amacıyla kendi üretim tesislerini kurduklarını anlattı.

Asfalt plentinin 2024 yılının ekim ayında ihale edilerek yapımına başlandığını dile getiren Yılmaz, "Kendi taş ocağımızdan çıkardığımız agregayı (beton, harç ve asfalt gibi yapım gereçlerinin ana kısmını oluşturan kum, çakıl ve kırma taş gibi taneli malzemeler) asfalt plentimizde kullanarak köylerimize hizmet vermeye başladık. İhale yöntemiyle 2009'dan 2025'e kadar yaklaşık 210-220 kilometre sıcak asfalt yaptık. Kendi tesisimizi kurduktan sonra ise 2025 ve 2026 sezonlarında 170 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kapladık." dedi.

Kendi üretimlerini gerçekleştirmelerinin hem maliyet hem de zaman açısından avantaj sağladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İhale süreçlerine hazırlanmak ve ihalelerin sonuçlandırılmasını beklemek zaman alıyordu ayrıca yüklenici firmaların kar payı da maliyetleri etkiliyordu. Üretimden asfaltın yola serilmesine kadar bütün aşamaları kendi personelimiz ve makine parkımızla yürütüyoruz. Böylece süreci hızlandırmış olduk. Maliyetlerimizi de düşürerek daha fazla asfalt üretmeye başladık."

Saatte 240 ton sıcak asfalt üretim kapasitesi

Yılmaz, asfalt plentinin saatte 240 ton bitümlü sıcak karışım üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, tesisin teknolojik donanımı ve depolama kapasitesiyle de öne çıktığını söyledi.

Asfalt plenti, stok sahaları ve bitüm depolama alanlarıyla birlikte yatırımın yaklaşık 130 milyon liraya mal olduğunu kaydeden Yılmaz, "Tesisimizde 5 bin 500 tonluk bitüm havuzumuz ve 500 ton kapasiteli tanklarımız bulunuyor. Böylece toplam 6 bin ton bitüm depolayabiliyoruz. Bu kapasitedeki bitüm havuzunun Türkiye'deki il özel idareleri arasında yalnızca Çankırı'da bulunduğunu belirtebiliriz." dedi.

Çankırı genelinde İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında yaklaşık 2 bin 600 kilometrelik yol ağı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, 700 kilometrelik grup köy yolunu 3 yıl içinde sıcak asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

"Köylere kadar sunulan bu hizmetten memnunuz"

Çayırpınar köyü sakinlerinden Fatma Betül Altun, normalde Ankara'da yaşadıklarını, yaz aylarını köylerinde geçirdiklerini belirterek, "Devletimizin köylerimize kadar bu hizmeti sunmasından dolayı çok memnunuz. Kesinlikle çok büyük bir konfor. Yokuşun yukarısında çocuklarımın babaanneleri, dedeleri var. Onların yanlarına gitmeye kalktığımız zaman üstümüz başımız çamur halinde oluyordu ya da kucakta bu yokuşa tırmanmak zorunda kalıyorduk, şimdi çok daha keyifliyiz." diye konuştu.

Çayırpınar köyü muhtarı Feyzullah Gökmen de köyde yaklaşık 110 kişinin yaşadığını dile getirerek, "Devletimize, Valiliğimize ve İl Özel İdaresine teşekkür ederiz. Eskiden yollar nedeniyle araçlarımız zarar görüyor, ulaşımda zorlanıyorduk. Şimdi yollarımız çok güzel, rahatça gidip geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA