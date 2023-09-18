Çankırı'da Üniversite Kampüsünde Kekik Yetiştiriciliği

Üniversitede yetiştirilen kekik, üreticilere gelir kaynağı olacak

ÇANKIRI - Çankırı'da, üniversite kampüsündeki serada, ülkeye katma değeri yüksek olan ürünleri kazandırabilmek için kekik yetiştiriliyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı kampüsü içerisinde bulunan Araştırma ve Uygulama Serası'nda, tarımsal ürün yelpazesini genişletebilmek ve ülkeye katma değeri daha yüksek ürünler kazandırabilmek amacıyla kekik yetiştiriciliği yapılıyor. Üreticilere yol göstermesi amacıyla yapılan kekik üretimi, yetiştiricilere gelir kaynağı olması hedefleniyor.

"Üreticilere yeni ufuklar yeni yelpazeler açmak üniversitemizin en önemli hedeflerinden bir tanesi"

Kekik üretiminin çiftçileri ekonomik açıdan daha iyi şartlara getireceğini belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Gıda ve Tarım Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, "Yakın tarihlerde geçmiş olan bir projemiz çerçevesinde Çankırı ve bölgemizde tarımsal ürün yelpazesini genişletebilmek, aynı zamanda ülkemize katma değeri daha yüksek ürünleri kazandırabilmek maksadıyla kekik yetiştiriyoruz. Bu tür sağlık, kozmetik ve uçucu yağ içeriklerinin değerli olması anlamında katma değeri yüksek olan ürünler. Biz de bölgemiz üreticilerine normal şartlarda devam ettikleri ürünlerin yanı sıra, farklı ürünlerin yetiştirilmesine yönlendirmek, ekonomik anlamda daha ideal şartlara getirebilmek ve aynı zamanda bölgemizdeki katma değeri yüksek olan ürünleri kazandırabilmek maksadıyla bu tür ürünlere yöneldik. Hem bölgemiz için hem de Çankırı için üreticilere yeni ufuklar yeni yelpazeler açmak üniversitemizin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Bölgemize de bu anlamda önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz" dedi.