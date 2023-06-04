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Çankırı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Çankırı'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

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Çankırı'da silah kaçakçılığı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu kullanma suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çankırı'da silah kaçakçılığı, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve uyuşturucu kullanma suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.E.A, O.S, M.P. ve M.F.Ç. ile M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte önceki gün polise başvuran M.Y, bir araçta 4 kişinin kendisini silahla tehdit ederek banka hesaplarına 10 bin lira havale ettirdiklerini söylemiş, bunun üzerine harekete geçen polis, E.A, O.S, M.P. ve M.F.Ç'yi gözaltına almıştı. Şüpheliler, ifadelerinde, M.Y'nin kendilerine silah sattığını, arızalı olması üzerine kente gelerek tabancanın parasını geri aldıklarını, kendilerine gösterdiği başka silahları almak istemeyip Ankara'ya dönmek üzere yola çıktıklarını ifade etmiş, ifadeler üzerine polisin arazide yaptığı aramada, 3 tabanca, 2 kutu mermi, dolu şarjörler ile kağıda sarılı 30 gram uyuşturucu bulunmuştu. Olayla ilgili M.Y. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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