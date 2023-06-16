Çankaya Belediyesi kreşlerinde yeni öğrenciler noter kurasıyla belirlendi

Çankaya Belediyesi kreşlerinde 2023-2024 döneminde eğitim alacak çocuklar, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Bin 500 kapasiteli Çankaya Belediyesi kreşleri, bu yıl ilk kez kayıt olacak 758 çocuğa daha okul öncesi eğitimi verecek. Yeni kreşler bu yıl hizmete açılacak.

Yoğun talep gören ve kontenjanın çok üzerinde müracaat olan Çankaya Belediyesi kreşlerinin yeni öğrencileri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Çankaya Belediyesi kreşlerinde 2023-2024 döneminde eğitim alacak çocuklar, ailelerin de katılımıyla Yılmaz Güney Sahnesi'nde 12. Noter huzurunda çekilen kurada belli oldu. Bin 500 kapasiteli Çankaya Belediyesi kreşleri, bu yıl ilk kez kayıt olacak 758 çocuğa daha okul öncesi eğitimi verecek.

Belediyenin 13 kreşinde kontenjanı müsait kreşlere başvuran 323 kişi, doğrudan kayıt yapma imkanına kavuşurken; yoğun başvuru olan kreşlerde ise sonuç, noter huzurunda kura ile belirlendi. Kontenjanı başvuruların altında olan kreşlerde noter kurası sonucu 435 asil 691 yedek öğrenci belirlendi.

YENİ KREŞLER BU YIL HIZMETE AÇILACAK

Bu yıl kullanım ömrünü tamamlaması sebebiyle yıkılıp yeniden inşasına başlayan Çiğdem Mahallesi'ndeki Dostluk Kreşi ile Karapınar Mahallesi'nde inşaatı devam eden Uğur Böceği Kreşi yeni dönemde aralık ayı içerisinde hizmete hazır hale gelecek. Metin Oktay Mahallesi'nde yapımı süren Güneş Kreşi ise eylül ayında hizmet vermeye başlayacak.