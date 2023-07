Çankaya Belediyesi Başkentlileri Birlik Aşuresi'nde Buluşturdu

Çankaya Belediyesi, bu yıl da Muharrem orucunun ardından "Acılar dünde kalsın, bir daha yaşanmasın" temasıyla Başkentlileri Birlik Aşuresi'nde buluşturdu. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Her zaman eşit yurttaşlıktan, demokrasi ve insan haklarından vazgeçmeden mücadeleye devam edeceğiz. Birlik Aşure'miz birliğimizin simgesidir. Aşure çokluğun tekliğe dönüşmesinin adıdır ama tekliğe dönüşürken de o çokluğun yaşamasının adıdır" dedi.

Çankaya Belediyesi, 13 sivil toplum kuruluşu iş birliğinde bu yıl da Birlik Aşuresi düzenledi. Başkan Taşdelen'in ev sahipliğinde düzenlenen Birlik Aşuresi, Anıtpark'ta yüzlerce Başkentliyi buluşturdu. Saz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği semah ekibinin sahne aldığı Birlik Aşuresi'nde halk müziği sanatçısı Hüseyin Turan, sevilen türkülerini Başkentliler için seslendirdi. Çankaya Belediyesi, Aşure duasının ardından birlik için kaynayan aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Sivil toplum kuruluşları iş birliğinde gerçekleşen Birlik Aşuresi'nde konuşan Başkan Taşdelen, Hz. Hüseyin'in ve yoldaşlarının Kerbela'da katledilişinin matemini yüzyıllar geçse de tutmaya devam edeceklerini belirtti. Taşdelen, şunları kaydetti:

"Hz. Hüseyin'in de o zaman söylediği gibi 'Zulme direnilmez, zalime boyun eğilirse bir daha mazlumlar ayağa kalkamaz' demişti. Onun yasını tutmak bu anlamda zalime boyun eğmemektedir. Çünkü biz şunu biliriz ki Allah'a giden yol insandan geçer, bütün evren semah döner ve insanın özüne damlar. Biz insanı kemaline ulaşmak için bu yolun yolcularıyız. Bu anlamda da hak yolundan ayrılmayacağız. Hacı Bektaş-ı Veli'nin dediği gibi, biz her zaman insana, gönüle, kalbe giden o yoldan asla ayrılmayacağız bizim prensibimiz budur. Onun için her zaman eşit yurttaşlıktan, demokrasi ve insan haklarından vazgeçmeden bu mücadeleye devam edeceğiz. Birlik aşuremiz birliğimizin simgesidir. Çünkü aşure çokluğun tekliğe dönüşmesinin adıdır ama tekliğe dönüşürken de o çokluğun yaşamasının adıdır."

Birlik Aşuresi'nin anlamlı bir yerde yapıldığına vurgu yapan Taşdelen, şöyle devam etti:

"Ne yaparlarsa yapsınlar ne kadar engel çıkarırlarsa çıkarsınlar Atatürk sevgisini ve bağlılığımızı asla engelleyemezler. Aldığımız her nefeste Atatürk'ün olduğunu biliyoruz. Bu ülkede özgürce yaşıyorsak onun getirdiği Cumhuriyet fikriyle, demokrasi anlayışı ve laiklik ilkesiyle ulu önder her zaman aklımızda ve gönlümüzde olacak. Çankaya Belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi olmaya devam edecek ve etkinliğimizi bundan böyle Atatürk'ümüzün yanında yapacağız. Birlik Aşuremizde bizleri yalnız bırakmayan derneklerimize teşekkür ediyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu birlik her zaman devam edecek Türkiye'ye ve Cumhuriyet'e sahip çıkacak."

Saz sanatçıları ve ozanların sahne aldığı etkinlikte, semah ekibi de Kerbela şehitlerini yad etti. Alevi dedesinin okuduğu lokma duasıyla vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. CHP MYK Üyesi Semra Dinçer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yeliz Aşçı, CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Murat Ünal, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katılım gösterdiği etkinlikte halk müziğinin sevilen sesi Hüseyin Turan da konser verdi.