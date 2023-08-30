Çanakkale'nin ilçelerinde Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı

Çanakkale'nin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

Gelibolu'daki kutlamaların ilki Kolordu Karargah Binası önünde yapıldı. Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tören sona erdi.

Gelibolu Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Abacı, tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Abacı ve protokol üyeleri daha sonra 26 Kasım Caddesi'nde vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Törende daha sonra Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda 2'nci olan Ulaş Berkim Tümer ile farklı sportif branşlarda derece alanlara Kaymakam Abacı tarafından ödülleri verildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından tören karate gösterisiyle sona erdi.

Biga

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Biga'daki Hükümet Meydanı'nda tören düzenlerdi.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, çelenk sunumunun ardından yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku içinde kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

30 Ağustos'un, Türk milletinin tarihinde dönüm noktası sayılacak savaşların kazanıldığı eşsiz bir zaferin bayramı olduğunu vurgulayan Dolu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları Türk milletine reva görülen esareti reddetmiş ve şanlı tarihimize bir zafer daha eklemiştir. Bizlere düşen görev, canımızdan aziz bildiğimiz binlerce yıldır birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşadığımız vatan toprağını sonsuza kadar korumaktır." dedi.

Konuşmaların ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe Müftüsü Kemal Karadeniz'in yaptırdığı dua ve şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile program sona erdi.

Lapseki

Lapseki'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen programda Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk konuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon komutanlığından Deniz Piyade Üsteğmen Behçet Sefa Yıldırım yaptı. Lapseki İmam Hatip Lisesi öğrencisi İpek Ertuğ da "30 Ağustos" adlı şiiri okudu.

Lapseki Kaymakamı Öztürk ve protokol üyelerinin Kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından program son buldu.