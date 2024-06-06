Çanakkale'deki Fındıklı Köyü Göletinde Temizleme Çalışmaları Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Fındıklı köyündeki gölette, DSİ ekipleri temizleme çalışması yürütüyor.

İhalesi geçen yıl Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Fındıklı köyü ve çevresinde kapalı devre sulama sistemi için arazilere boru döşenmesi işleminde son aşamaya gelindi.

Sulama alanı kapsamında 10 bin 582 metre boru döşemesinin yanı sıra Fındıklı Köyü Baraj Göleti'nde zemin temizleme çalışmalarına başlandı.

Köy muhtarı Kerim Akdeniz, yaptığı açıklamada, kapalı devre sulama sistemiyle mahsullerin daha verimli hale geleceğini belirterek, "Özellikle köyümüzde domates, biber, fasulye ve mısır ekimlerinde sulama güçlüğü çekiliyordu. Bu arada göletimizde de zemin temizleme çalışmaları başlatıldı. Suyumuz daha temiz olacak." dedi.