Çanakkale'de TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Devam Ediyor

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Gökçeada Havalimanı'nda 5'inci gününde de devam etti.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın 5'inci gününde müsabakalar yapıldı.

Takımlar, kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla Gökçeada Havalimanı'ndaki alanda yarıştı.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması etkinlik alanını ziyaret etti.

Gider, Türkiye'nin bir toplu iğne bile üretemediği yılların olduğunu, Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra büyük bir boşluk yaşadığını ifade ederek, "Yurt dışına sipariş alıp uçaklar gönderen bir fabrikanın nasıl kapatıldığını, seri üretim yapan silah fabrikalarının nasıl yok edildiğini, üretilmiş bir Devrim Otomobilinin akılcı bir gerekçe sunulmadan nasıl sonlandırıldığının özetini bugün burada görüyoruz." dedi.

Bunları yapanların ve yaptıranların ülkedeki işbirlikçilerinin, bu uçakların, SİHA'ların havalanmasından memnun olmayacaklarını dile getiren Gider, "İHA'ların, SİHA'ların dünyanın her yerine ihraç edilmesinden memnun olmayacaklardır. TEKNOFEST'te tüm stantları gezdik, Anadolu'nun dört bir yanından gençlerimiz var. Kadın erkek demeden, başı örtülü, başı açık demeden, etnik kökenine bakmadan, siyasi fikrini merak etmeden tüm gençlerimizin tek bir ideali var, ülkemizi daha yukarıya çıkarmak, bilimde daha ileriye götürmek. Bu da onları yaftalayanlara karşı verilmiş çok güzel bir cevap olacaktır." şeklinde konuştu.

Gider'e ziyaretinde Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçe ve belde belediye başkanları, parti yöneticileri, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Atındağ ve GESTAŞ Genel Müdürü Hasan İlhan Yürükçü de eşlik etti.