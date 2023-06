Çanakkale'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

ÇANAKKALE Çanakkale'de, son zamanlarda yaşanan orman yangınları ve meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Ülke genelinde son günlerde orman yangınlarının meydana gelmesi ve orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşacağı beklentisiyle Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün talebi üzerine, Çanakkale Valiliğince ormanlık alanlara girişler 26 Haziran-15 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklandı.

Çanakkale İli 2023 Yılı Orman Yangınları Mücadele Komisyon kararıyla, "Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangınları riski konusunda Çanakkale Vilayeti dahilindeki kamu kurum ve kuruluşlarda orman yangınlarında kullanılabilecek (dozer, greyder, loder, treyler, itfaiye aracı, arazöz vb.) her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilecek. Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale İli Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilecek. Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemler uygulanacak" denildi.