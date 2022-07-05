Çanakkale'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı - Erol Güngördü - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıkarken, söndürülmesi için ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Ezine'ye bağlı Alemşah köyü yakınındaki ormanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda işçi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Güncel