Çanakkale'de Elma İç Kurduyla Mücadelede Kimyasal Kullanımı Azaltıldı

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanarak İl Özel İdaresi tarafından desteklenen elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele projesiyle kimyasal ilaç kullanımı yüzde 50 azaltıldı. Verimli topraklara sahip Çanakkale ve ilçelerinde 50 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 105 bin ton elma üretiminin 72 bin tonunu, Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaretli Bayramiç elması oluşturuyor.

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanarak İl Özel İdaresi tarafından desteklenen elma iç kurduna karşı biyoteknik mücadele projesiyle kimyasal ilaç kullanımı yüzde 50 azaltıldı.

Verimli topraklara sahip Çanakkale ve ilçelerinde 50 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 105 bin ton elma üretiminin 72 bin tonunu, Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen coğrafi işaretli Bayramiç elması oluşturuyor.

Meyvenin en büyük zararlısı elma iç kurduna karşı kimyasal mücadelenin önüne geçilmesi amacıyla geçen yıl başlatılan biyoteknik mücadele başarılı sonuçlar verdi.

Elma iç kurdu zararlısının çiftleşmesini dolayısıyla üremesini önleyen feromon yayıcı çubuklarla kimyasal kullanımını azaltan yetkililer, 66 dekardan 540 dekara çıkardıkları uygulamayı yaygınlaştırarak kimyasal ilaçlamanın tamamen kaldırılmasını hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, AA muhabirine, ziraat alanında kimyasallardan uzaklaşılmasının gıda güvenliği bakımından önemli olduğunu söyledi.

Uyguladıkları kimyasal olmayan biyoteknik mücadele hakkında bilgi veren Karadağ, şöyle devam etti:

"Elma üretiminde ciddi anlamda kimyasal kullanılıyor. Kimyasal kullanımını en aza indirebilmek için son zamanlarda teknolojiyle gelişen, feromon çubukları dediğimiz, feromon kokusunu yayan ve o elma iç kurdunun kelebeklerini yani erkeklerini şaşırtan dolayısıyla çiftleşmeyi engelleyerek popülasyonu en minimize, en düşük seviyede tutan yöntemi başlattık. Feromon çubukları ağaçlara her dekar başına 50 adet bağlanıyor. Bundan sonra erkek kelebekler yönünü şaşırarak çiftleşme engellenmiş oluyor. Uyguladığımız alanlara baktığımızda ilaçlamanın yüzde 50'nin altına düştüğünü gördük ama hedefimiz inşallah 3'te bire kadar kimyasal ilaçlamayı düşürmek."

Hem çevreci hem de daha az maliyetli

Üreticilerin buna büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Karadağ, "Onlar da inanamıyordu aslında. Çünkü ilaçlama olmuyor. 'Bu nasıl olacak?' diye düşündüler. Öncelikle çevre bilinci olan üreticilerimiz insan sağlığını, ekolojik sistemi düşünerek hem memnun hem de cebinden çok fazla para çıkmadığı için bir o kadar da ondan daha memnun oluyor. İlaçlama sayısı da bu sayede 3'te bire kadar düşüyor. Üretim bu sayede artıyor." diye konuştu.

Karadağ, 2018'de 15 köy ve 90 konteynerle başlanan, bugün 115 yerleşim birimi ve 275 konteynerle süren "Çanakkale İlindeki Boş Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi" projesi kapsamında 5 yılda 23 bin kilogram atığın bertaraf edildiğini aktardı.

Bayramiç elması üreticilerinden İsmail Pehlivan da projeyi çok önemli bulduklarını belirtti.

Çanakkale'nin elma üretiminde Türkiye'nin en büyük merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Pehlivan, şunları kaydetti:

"Üreticiler olarak kimyasal koruma yönteminden uzak biyoteknik mücadeleyi daha uygun bulduk. Bu sayede üretilen ürünlerin de kalitesinin artacağına inanıyoruz. Bayramiç yöresindeki elmalar gerek lezzeti gerek görüntüsü gerekse bu topraklardan gelen kalitesiyle önemli bir pazar payına sahip. Bayramiç elması, coğrafi işaretli bir ürün olması bakımından da bu korumayı yüksek derecede hak ediyor. Bu nedenle bizler biyoteknik mücadeleyi çok benimsedik. Büyük ölçüde de kimyasal kullanımı azalmaya başladı. Tüm üreticilerimizin yakın tarihte özellikle elma iç kurduyla mücadele için bu yöntemi seçeceğini düşünüyorum."