Çanakkale'de Dünya Gıda Günü Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale'de Dünya Gıda Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada gıdaya erişimin giderek zorlaştığını söyledi.

Bunun küresel bir sorun haline dönüştüğünü anlatan Toraman, şöyle devam etti:

"Gıdaya erişim gittikçe dünya çapında önemini artıran bir problem olma niteliğini sürdürüyor. Yeterli gıdaya, güvenli gıdaya, sağlıklı gıdaya erişim her geçen gün gündemimizde önemini ve ağırlığını arttırarak muhafaza ediyor. Üretimin önemini ve üreten toplumların avantajlarını vurgulamak için salgın döneminde yaşadığımız tecrübeyi sık sık atıfta bulunduk. Bütün dünya kapandı, ulaşım yolları, ikmal yolları, limanlar, ticaret büyük ölçüde sekteye uğradı. O zaman paranız olsa dahi gıda temin edemediğinizi, edemeyeceğinizi yaşayarak gördünüz, gördük."

Vali Toraman, buna benzer örneklerin çoğaltılabileceğini belirterek, "Kriz dönemlerinde kendi gıdasını üreten toplumlar daha güvenli oluyorlar. Diğerleri sıkıntı yaşıyorlar." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ise gıda israfına dikkati çekerek, "Ülkemizde yılda 23 milyon ton gıda israf olmaktadır. Bu rakam kişi başı yıllık 93 kilogram gıda israfı anlamına gelmektedir. Her gün ülkemizde 12 milyon adet ekmek tüketilmeden çöpe atılmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar hazırlanan stantları ziyaret etti.