Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anında panikle dışarı çıktılar

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde bulunan 3 kişi depremin olduğu anda panikle dışarı çıkması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Biga ilçesinde bugün saat 16.09 sıralarında yerin 7 metre derinliğinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale merkez ve ilçeleri başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Lapseki ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Deprem anı ilçedeki bir fotoğrafçı dükkanına yansıdı. Dükkanda bulunanların deprem anında dışarı çıkmaları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.