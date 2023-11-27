Bozcaada ve Gökçeada'ya yarınki feribot seferleri iptal

1) BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTALÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

1) BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

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2) ÇANAKKALE'DE BOĞAZ VE GARNİZON KOMUTANLIĞI'NA YILDIRIM DÜŞTÜ: YARALI ASKERLER TABURCU EDİLDİ

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