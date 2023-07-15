Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programda 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar etkinliğe katıldı. Programda konuşmalar, marşlar ve belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programda 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu ve Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı.

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İskele Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından Çanakkale Mehteran Takımı tarafından marşlar çalındı. Katılımcılar marşlara ellerindeki Türk bayrakları ile eşlik etti. Öğrenciler şiirler okudu. 15 Temmuz Belgeseli gösterimi gerçekleştirildi.