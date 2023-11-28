Çanakkale Boğazı, gemi geçişine kapatıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, saat 15.15 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.